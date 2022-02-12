ЦРУ заявило, что Россия нападет на Украину 16 февраля, Белый дом опровергает

ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину. Фото: ua.krymr.com

Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти уже 16 февраля.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных.

Минувшей ночью сразу несколько западных СМИ опубликовали статьи о возможном вторжении России в Украину. Bloomberg называет дату 15 февраля. Politico со ссылкой на американскую разведку также называет дату – 16 февраля.

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Американский канал NBC News опубликовал карту, на которой прогнозирует то, как будет происходить нападение. По их данным, Киев могут захватить в течение двух суток.

В то же время заявления американских СМИ о нападении в Белом доме опровергли и добавили, что эта информация не отражает данные администрации США.

Кроме того, сегодня, 12 февраля, президент России Владимир Путин и президент США Джозеф Байден проведут телефонный разговор и обсудят ситуацию вокруг Украины.

11 февраля президент США Джозеф Байден на встрече с лидерами НАТО и Европейского Союза заявил им о том, что Россия якобы уже через несколько дней совершит нападение на Украину. По его данным, такое решение принял российский президент Владимир Путин, а атака якобы стартует с воздушных ударов. А информационное агентство Bloomberg назвало датой вторжения 15 февраля – на основании слов анонимных источников из Белого дома.