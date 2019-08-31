ЦРУ узнало, что на самом деле взорвалось у российских военных

Взрыв 8 августа под Северодвинском в Архангельском крае произошел когда военные РФ пробовали достать со дна моря ракету после предварительных испытаний.

Об этом журналистам CNBC сообщил источник из Центрального разведывательного управления США (ЦРУ).

По данным разведки, детонация произошла на одном из кораблей, участвовавших в подъеме ракеты. Следствием стало радиационное заражение достаточно большой территории. Точное количество погибших пока неизвестно.

ЦРУ уверено, что россияне поднимали баллистическую ракету с ядерным реактором. В NATO она классифицирована как SSC-X-9 Skyfall.

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В августе 2018 аналогичная "спасательная" операция после испытания такой же ракеты проводилась в Баренцевом море. Тогда обошлось без взрывов.

8 августа в Архангельской области, в 40 километрах от Северодвинска, произошел взрыв. Погибли 5 сотрудников "Росатома". Как сообщили в ведомстве, взорвалась ракета, в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания.

Газета The New York Times ранее сообщала, что взрыв произошел при испытаниях ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник". Аналогичную версию позже высказал президент США Дональд Трамп. Кремль эту информацию не подтвердил.