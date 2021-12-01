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среда, 01 декабря 2021 23:40

Covid-штаммом Omicron заразился полностью вакцинированный мужчина

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Covid-штаммом Omicron заразился полностью вакцинированный мужчина
В Африке обнаружили новый опасный штамм коронавируса. Фото: Укринформ

В США обнаружили первый случай заражения новым вариантом коронавируса, известным как Omicron.

Об этом заявил на пресс-конференции в Белом доме главный медицинский советник президента Байдена доктор Энтони Фаучи, передает Укринформ.

"Департаменты здравоохранения Калифорнии и Сан-Франциско, а также Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC) подтвердили, что один из последних выявленных случаев заболеванием Covid-19 у человека в штате Калифорния был вызван вариантом Omicron", - отметил советник президента США.

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Зараженный мужчина прибыл в Соединенные Штаты из Южной Африки 22 ноября и получил положительный тест на коронавирус 29 ноября.

Сейчас он находится на самоизоляции. Медслужбы выясняют маршруты его передвижения и контакты. Пациент был полностью вакцинирован и имеет лёгкие симптомы заболевания.

25 ноября в ЮАР обнаружили новый штамм коронавирус. Всемирная организация здравоохранения назвала его греческой буквой Omicron. Мутацию уже зафиксировали в Европе, Австралии и Северной Америке. В одиннадцати странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны зафиксировали 44 случая нового штамма коронавируса Omicron.

Новый штамм может быть более устойчив к вакцинам и быстрее распространиться. Эксперты рекомендуют избегать поездок в районы, где выявлены случаи заражения новым штаммом, и расширять тестирование и отслеживать контакты больных.

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