Covid-19. Вакцина от Pfizer защитит против двух новых штаммов

Вакцина компании Pfizer доказала свою эффективность.

Вакцина совместного производства США и Германии показала высокую эффективность против двух новых штаммов коронавируса: британского и южноафриканского.

Такое исследование провели ученые Медицинского отделения Техасского университета и специалисты компании Pfizer. Его опубликовали в издании Nature Medicine.

В частности ученые исследовали эффективность вакцины на трех моделях мутировавшего коронавируса. Результаты исследования показали, что мутации имели незначительное влияние на нейтрализацию действия вакцины.

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Однако, ученые отметили, что из-за риска новых мутаций вирус SARS-CoV-2 требует постоянного контроля и проверки эффективности вакцины по новым штаммам. Пока нет уверенности в том, что вакцины, которые используются сейчас, будут эффективными против возможных новых вариантов вируса в будущем.

Ранее новые исследования вакцины AstraZeneca показали, что этот препарат обеспечивает лишь ограниченный защиту от заболеваний, вызванных "южноафриканским" вариантом коронавируса. Компания-производитель AstraZeneca еще не смогла должным образом установить, сможет ли прививка их вакциной предотвратить тяжелые заболевания и госпитализации вследствие инфицирования "южноафриканским" штаммом коронавируса, поскольку в исследовании препарата участвовали в основном молодые здоровые люди.