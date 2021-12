Covid-19: в ЕС вакцинировали 78% взрослого населения

В Евросоюзе за год от Covid-19 вакцинировали 78% взрослого населения.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в видеообращении.

"Год назад в этот день по всей Европе началась вакцинация против коронавируса. Мы прошли долгий путь. Уже вакцинировали более 78% взрослого населения ЕС", - сказала она.

Фон дер Ляен отметила важность вакцинации, особенно в условиях распространения штамма Омикрон, и отметила значение бустерной прививки.

Глава Еврокомиссии поблагодарила работников здравоохранения, "которые в этот период обеспечивали безопасность всем и каждому из нас" и добавила, что ЕС имеет достаточное количество доз вакцин для всех.

