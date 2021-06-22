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вторник, 22 июня 2021 07:50

Covid-19 унес жизни более 3,8 млн человек: свежая статистика

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Covid-19 унес жизни более 3,8 млн человек: свежая статистика
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировали в США. Фото: pixabay.com

По состоянию на утро вторника в мире от Covid-19 умерли более 3,8 млн человек.

Всего в мире насчитывают более 179,5 млн Covid-инфицированных, свидетельствуют данные сайта Worldometers. Из них выздоровели более 164,2 млн человек. Число умерших возросло до 3,8 млн.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (34,4 млн), Индия (более 29,9 млн), Бразилия (17,9 млн), Франция (5,7 млн), Турция (5,3 млн), Россия (5,3 млн), Великобритания (4,6 млн) и Аргентина (свыше 4,2 млн).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировали в США - более 617 тыс. человек, в Бразилии - свыше 502 тыс. и Индии - 389 тыс. В Украине зафиксировали более 2,2 млн случаев Covid-19, из них свыше 52 тыс. - летальные.

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Количество инфицированных Covid-19 начинает снижаться. Такая тенденция наблюдается по всему миру, сообщила вчера Всемирная организация здравоохранения.

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