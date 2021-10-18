Covid-19 убил легендарного экс-госсекретаря США

Утром 18 октября бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Колин Пауэлл умер от осложнений коронавирусной болезни.

Об этом сообщили в Facebook покойного политика.

Отмечается, что он Пауэлл прошел полный курс вакцинации.

"Генерал Колин Л. Пауэлл, бывший госсекретарь США и глава Объединенного штаба, умер сегодня утром из-за осложнений Covid-19. Он был полностью вакцинирован", - говорится в посте.

Пауэлл умер в Национальном медицинском центре Уолтера Рида. Ему было 84 года.

"Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и великого американца", - добавили в посте.

Колин Пауэлл стал первым в истории США афроамериканцем, который занял пост советника по национальной безопасности при Рональде Рейгане. Также он был самым молодым и первым афроамериканским председателем Объединенного комитета начальников штабов при президенте Джордже Буше.

Пауэлл - первый афроамериканец, которому прочили президентское кресло. Однако в должности первого госсекретаря Буша он передал ООН ложные разведданные. Это запятнало его репутацию.