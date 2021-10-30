Covid-19 не был разработан как биологическое оружие - разведка США

Разведка США прокомментировала происхождение коронавируса. Фото: Reuters

Covid-19 не был разработан как биологическое оружие.

"Мы считаем, что вирус не был разработан как биологическое оружие", - гласит доклад американского Национального разведывательного совета.

"Большинство агентств также оценивают с низким уровнем уверенности, что вирус, возможно, не был генетически модифицирован. Однако два агентства полагают, что не было достаточных данных для того, чтобы произвести такую оценку", - отмечается в нем.

Агентства разведсообщества США не пришли к единому мнению о происхождении вируса и считают вероятными две гипотезы происхождения Covid-19: заражение через животного и "связанный с работой лаборатории инцидент".

Для достижения окончательной оценки происхождения вируса будет необходимо содействие Китая.

"Однако в Пекине продолжают препятствовать расследованию, отказываются от разглашения информации и возлагают ответственность на другие страны, включая США", - подчеркивается в документе.

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Заражение коронавирусом Covid-19 впервые выявили в китайском городе Ухань в провинции Хубэй в конце 2019 года, затем он начал распространяться по всему миру. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса.