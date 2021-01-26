Covid-19 ликвидировано полностью - президент Таджикистана на фоне 100 млн заражений коронавирусом в мире

Президент Таджикистана сообщил о победе над коронавирусом. Фото: inform-ua.info

В Таджикистане победили и "уничтожили" коронавирус полностью.

Об этом заявил президент Эмомали Рахмон, сообщило издание "Интерфакт-Украина".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пандемия обостряет неравенство в мире - Oxfam

"В нашей стране ликвидировано инфекционное заболевание Covid-19", - прокомментировал Рахмон.

Несмотря на победу над коронавирусом президент призвал граждан соблюдать правила общественной гигиены и социальной дистанции. Также он требует от всех, кто приезжает в страну соблюдать самоизоляцию.

Во всем мире уже зафиксировано более 100 млн заражений коронавирусной инфекцией Covid-19.