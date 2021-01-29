Covid-19: Франция закрывает границы

Франция закрывает границы для всех, кто прибывает из-за пределов ЕС из-за ситуации с коронавирусом.
Об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс, информирует France Bleu.
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"Все въезды и выезды из-за границы Франции за пределы ЕС запрещены, за исключением особых обстоятельств. Это мероприятие вступает в силу с 00:00 воскресенья.
Выезды за пределы Франции в страны ЕС возможны только с отрицательным тестом ПЦР, кроме работников, проживающих на приграничных территориях", - говорится в сообщении.
Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило третью вакцину от коронавируса. Речь идет о вакцине AstraZeneca.
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