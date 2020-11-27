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"Цивилизация смерти" - польский министр грубо высказался о Европе из-за осуждения запрета абортов

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&quot;Цивилизация смерти&quot; - польский министр грубо высказался о Европе из-за осуждения запрета абортов
Пшемыслав Чарнек грубо выразился о политике Европы на счет прав человека. Фото: polishnews.co.uk

Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что Европа находится на пике цивилизации смерти.

Чиновник сказал это в эфире телеканала TVP.

Европарламент осудил действия Польши по запрете абортов. Чарнек дал эмоциональный ответ на негативную реакцию Европы.

"Европа вышла на худший уровень, чем Советский Союз при коммунизме", - прокомментировал глава минобразования.

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По его словам, поляки должны понять истинное лицо ЕС. Он считает, что Европа имеет такие же взгляды и позицию, как большевистский коммунизм или немецкий национал-социализм.

"Это картина цивилизации смерти, о которой предупреждал Иоанн Павел II. Сегодня мы переживаем кульминацию цивилизации смерти. Если Европу так волнует контрацепция, право на аборт, то есть убийство, мы находимся на пике цивилизации смерти", - продолжил польский министр.

Чарнек заявил, что Европарламент не имеет права менять законы Польши, к тому же, судьбу абортов решил Конституционный суд.

"Сколько бы глупостей мы ни слышали от европейцев, которые представляют цивилизацию смерти, давайте придерживаться верховенства закона и польского права в тех вопросах, в которых ЕС некомпетентен", - заявил министр образования.

22 октября Конституционный суд Польши усилил антиабортное законодательство. Страну охватили массовые протесты. Люди начали штурмовать церкви, а в парламенте разгорелись жаркие споры.

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