Чиновников отправили в отставку за вакцинацию вне очереди

Медики ждут на дозу вакцины Sinopharm" в столице Перу Лиме ФОТО: Reuters

В Перу президент, его родственники и друзья получили прививки от коронавируса вне очереди в октябре прошлого года. Также вакцинировались высшие чиновники и их окружение.

После того как стало известно о скандале в феврале, часть людей уволили. Многие чиновники сами ушли в отставку.

"Ничто не может оправдать меня. Я принял это решение из-за человеческих ограничений и страхов. Признаю, это было самой ужасной ошибкой в ​​моей жизни", - заявил бывший министр здравоохранения Перу Пилар Маццетти, когда объявлял об отставке.

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Специалиста по медицинским закупкам Карло Хернандо уволили. Сделал прививку себе, жене и семье брата. Мужчина судится за восстановление в должности.

"Мне предложили сделать прививку. Я согласился, - рассказывает Gazeta.ua. - С одной стороны, мы поступили неправильно. С другой, мы же не последние люди в стране. И кто бы отказался обезопасить семью? Первый суд проиграл. Меня отказываются восстановить в должности. Многие люди тоже вакцинировались и спокойно работают. Почему так?".

С 32 млн жителей Перу коронавируса переболели 1,98 млн. 187 тыс. человек умерли.

Впервые обнаружен в Индии Covid-штамм Delta зафиксировали уже в 74 странах. Новая мутация быстрее передается и тяжелее переносится.