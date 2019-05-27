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понедельник, 27 мая 2019 11:11

Чиновник Путина напал на журналиста с кулаками и повалил на пол

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Чиновник Путина напал на журналиста с кулаками и повалил на пол
Dela.ru Россия Топ-чиновник Путина избил журналиста

Глава Ширинского района Хакасии, что у России Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24" Ивана Литомина.

В ходе интервью журналист спрашивал чиновника о его дорогом особняке, а также некачественном жилье, которое было предоставлено властями пострадавшим от природных пожаров в 2015 году, говориться сюжете "Вести. Дежурная часть".

Зайцев общался со съемочной группой на повышенных тонах. Затем, попытавшись вырвать микрофон у Литомина, схватил его и резко повалил на пол с криком: "Пошел вон, сказал, отсюда". Следом помощники Зайцева выгнали журналистов из кабинета чиновника, пытаясь прикрыть объектив работавшей камеры.

Вечером воскресенья, после того, как ролик с нападением стал активно распространяться в соцсетях, на него отреагировала "Единая Россия", членом которой является Зайцев. В партии пообещали созвать комиссию по этике, которая оценит действия хакасского чиновника.

"Какие бы сложные и неприятные вопросы ни задавали, любой член партии "Единая Россия", особенно находящийся при исполнении служебных обязанностей, обязан отвечать на них. Мне стыдно за то, что позволил себе глава района Хакасии Сергей Зайцев. От лица всей партии "Единая Россия" я приношу извинения всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев", - заявил секретарь комиссии Евгений Ревенко.

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Следственный комитет также объявил, что проводит проверку по факту инцидента. Телеканал также направил жалобы на воспрепятствование журналистской деятельности в Генпрокуратуру и МВД.

"Никто не запрещал им связаться накануне, согласовать интервью, приезд. Ворваться в кабинет в нерабочее время и с порога обвинить меня, обозвать вором и коррупционером, что я имею криминальное прошлое и не стыдно ли мне занимать место главы. И это на протяжении десяти минут. Просто нельзя было разговаривать. Попытался вытолкать его из кабинета. Очень активное сопротивление. Какое это может быть нападение, когда три мужика врываются ко мне в кабинет, где я один, и двое из них явно физически крепче меня", — сказал он Сергей Зайцев в комментарии РИА "Новости".

В апреле 2019 года Сергей Зайцев был приговорен к 4,5 годам лишения свободы: его признали виновным в халатности, повлекшей гибель 12 человек в результате пожаров в селе Шира. Он был освобожден от наказания в связи с амнистией по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Дата
27
мая

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