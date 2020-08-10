ЦИК Беларуси обнародовал финальные результате по явке

Озвучили явку на выборах президента Беларуси. Фото: День

Центральная избирательная комиссия Беларуси заявила, что по состоянию на 20:00 воскресенья на выборах президента проголосовали 84,05% избирателей.

В Минске явка составила 66,1%, а в самой Минской области - 84,53%. Кроме того, в Витебской области явка составила 82,73%, в Гомельской - 89,81%, в Гродненской - 88,81%, а в Могилевской и Брестской - 90,44% и 91,97% соответственно, сообщает телеканал "Беларусь 1".

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По данным правительственного экзит-пола, Лукашенко получил 79,7% голосов. При этом на втором месте по результатам опросов оказалась Светлана Тихановская, набравшая 6,8% голосов.