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вторник, 27 апреля 2021 07:59

Четырнадцать россиян попали под санкции в Великобритании

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Четырнадцать россиян попали под санкции в Великобритании
Великобритания ввела санкции против 14 россиян по "списку Магнитского". Фото: unian.ua

Лондон ввел санкции против 14 граждан Российской Федераціии в рамках борьбы с коррупцией в мире.

Им будет запрещен въезд в Великобританию, а счета будут заморожены. Список опубликовало МИД Великобритании в понедельник, 26 апреля.

Санкции коснулись россиян, которые по мнению британских властей, причастны к хищению $230 млн из российского бюджета, которое расследовал умерший в СИЗО аудитор Сергей Магнитский.

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В список вошли заместитель руководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов, экс-следователь Следственного департамента Павел Карпов, следователи Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев, руководители налоговых инспекций в Москве Елена Химин и супруги Ольга и Владлен Степановы, юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова, гендиректор "Гранд-Актив" Алексей Шешеня, предприниматели Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов, а также совладельцы "Универсального банка сбережений" Дмитрий Клюев и Геннадий Плаксин.

Ранее некоторых из этих россиян внесли в "список Магнитского" Минфина США.

"Акт Магнитского", принятый в США в 2012 году, определял круг лиц, причастных к гибели в российском следственном изоляторе аудитора, юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского 2009-го. Последний заявлял о схемах хищения и отмывания средств, организованные российскими чиновниками и силовиками. Лицам из "списка Магнитского" запретили въезд в США и подвергли финансовым санкциям. Позже в "список Магнитского" начали включать виновных в нарушениях прав человека в целом. Аналогичные или похожие правовые акты также принятые в Великобритании, Канаде, Эстонии, Латвии и Литве.

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