Четыре тела нелегалов нашли на польско-белоруской границе

Польские пограничники стоят на границе напротив группы застрявших мигрантов / Reuters

Четыре человека погибли на границе Польши с Беларусью в последние дни на фоне обвинений в том, что Минск направляет мигрантов к восточной границе ЕС в ответ на западные санкции.

По заявлению польских властей, три человека нашли мертвыми на польской стороне границы. Они погибли от переохлаждения. Четвертый найден мертвым в Беларуси, в метре от границы. Об этом сообщает CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша назвала незаконными выборы в Госдуму России в Крыму

В последние недели растет число мигрантов, незаконно пересекающих границу из Беларуси в Польшу. По данным польского МВД, только в августе 3 тыс. человек, большинство из Афганистана и Ирака, пытались нелегально въехать в Польшу.

В понедельник, 20 сентября, глава МВД Польши Мариуш Камински заявил, что одной из жертв, обнаруженных в воскресенье, был гражданин Ирака. Он додал, что этот человек и две другие жертвы, были вынуждены белорусскими пограничниками пересекать польскую границу.

Польша не в первый раз обвиняет Беларусь в отправке мигрантов к своей границе. В совместном заявлении в августе премьеры Польши, Латвии и Литвы, которые также граничат с Беларусью, обвинили самопровозглашённого главу Беларуси Александра Лукашенко в систематической организации кризиса беженцев. Он направляет мигрантов к внешней границе ЕС.

Лидеры трех стран заявили, что примут всех беженцев, пересекающих границу, но требуют от ЕС "возможных новых ограничительных мер для предотвращения дальнейшей нелегальной иммиграции".

Но Польша также подверглась резкой критике за свое отношение к мигрантам. В стране начали строить забор из колючей проволоки, чтобы ограничить нелегальную миграцию. А президент Польши Анджей Дуда в начале сентября объявил 30-дневное чрезвычайное положение на участке границы с Беларусью.

Официальные лица из Литвы заявляют, что мигрантов вывозят с Ближнего Востока в Минск, а затем посредники направляют их к границам с ЕС, где им разрешено беспрепятственно пересечь границу. Вильнюс назвал это "мелкой" и "массовой местью" за санкции ЕС против белорусского режима.

Представитель западной разведки сообщил в августе, что Лукашенко, вероятно, использует мигрантов как способ заставить ЕС начать переговоры с целью отмены санкций против него. Сам Лукашенко еще в мае публично угрожал наводнить ЕС "мигрантами и наркотиками".

Миграционное агентство ООН сообщило в этом месяце, что глубоко обеспокоено "ужасными условиями", с которыми сталкиваются мигранты на границах ЕС и Беларуси. Так, группа из 30 мигрантов застряла на несколько недель с ограниченным доступом к питьевой воде, еде, медицинской помощи, без санитарных удобств и жилья.

Литва и Польша призывают Евросоюз пересмотреть миграционную политику из-за нелегалов из Беларуси. Такое решение 19 сентября принято на встрече премьеров Литвы и Польши в Варшаве.