Черные ящики сбитого украинской самолета расшифруют в Украине

Черные ящики со сбитого над Ираном 8 января самолета МАУ будут расшифровывать в Украине.
В процессе расшифровки примет участие французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, сообщается на его странице в Twitter.
"Мы подтверждаем, что будем участвовать в технической работе, которая пройдет в Украине", - говорится в сообщении.
В Бюро отметили, что сообщать о сроках расследования является обязанностью иранской стороны.
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Ранее сообщалось, что записи с бортового самописца украинского самолета будут отправлены для расшифровки во Францию.
Президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эммануэль Макрона 11 января договорился о привлечении французских специалистов к расшифровке черных ящиков.
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