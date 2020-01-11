Черные ящики сбитого украинской самолета расшифруют в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
4 Просмотров: 2673
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 14517
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 6669
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1449
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1053
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 51003
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7632
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 2016
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27720
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2781
Фото
Все фото
3
4
7
5
29
Бус с украинцами разбился в России: что известно
Бус с украинцами разбился в России: что известно
Место падения самолета МАУ зачистили бульдозером. Территория не охраняется
Место падения самолета МАУ зачистили бульдозером. Территория не охраняется
После дешевой пластической операции у женщины &quot;отвалилась&quot; грудь
После дешевой пластической операции у женщины "отвалилась" грудь
В Словакии столкнулись 16 авто и несколько автобусов. пострадали украинцы
В Словакии столкнулись 16 авто и несколько автобусов. пострадали украинцы
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии &quot;Золотой глобус&quot;
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии "Золотой глобус"
Видео
Все видео
Иранские студенты требуют наказать виновных в авиакатастрофе
Иранские студенты требуют наказать виновных в авиакатастрофе
Сообщили причину падения лайнера Bek Air с украинцами
Сообщили причину падения лайнера Bek Air с украинцами
Произошел взрыв на российском заводе
Произошел взрыв на российском заводе
Видео обстрела американских баз показали по иранскому телевидению
Видео обстрела американских баз показали по иранскому телевидению
Жириновский раздал крепостным по тысяче рублей
Жириновский раздал крепостным по тысяче рублей
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 1935
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1872
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2781
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3753
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 513
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
суббота, 11 января 2020 22:32

Черные ящики сбитого украинской самолета расшифруют в Украине

  Комментировать
Черные ящики сбитого украинской самолета расшифруют в Украине
С места падения самолета МАУ в Иране вывезли почти все обломки. Фото: Ракурс

Черные ящики со сбитого над Ираном 8 января самолета МАУ будут расшифровывать в Украине.

В процессе расшифровки примет участие французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, сообщается на его странице в Twitter.

"Мы подтверждаем, что будем участвовать в технической работе, которая пройдет в Украине", - говорится в сообщении.

В Бюро отметили, что сообщать о сроках расследования является обязанностью иранской стороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали фото кабины украинского борта с пробоинами от обломков ракеты

Ранее сообщалось, что записи с бортового самописца украинского самолета будут отправлены для расшифровки во Францию.

Президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эммануэль Макрона 11 января договорился о привлечении французских специалистов к расшифровке черных ящиков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Черные ящики сбитого украинской самолета расшифруют в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
января

Погибли две третих жителей города

Самое читаемое
Самая популярная порноактриса 2019 года ищет себе парня
Самая популярная порноактриса 2019 года ищет себе парня
6
 3 Просмотров: 49433
Модели запустили &quot;обнаженный&quot; флеш-моб ради спасения Автралии
Модели запустили "обнаженный" флеш-моб ради спасения Автралии
9
 Просмотров: 31097
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы - СМИ
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы - СМИ Просмотров: 15273
Опубликовали видео попадания ракеты в самолет украинских авиалиний
Опубликовали видео попадания ракеты в самолет украинских авиалиний
 1 Просмотров: 12483
После дешевой пластической операции у женщины &quot;отвалилась&quot; грудь
После дешевой пластической операции у женщины "отвалилась" грудь
7
 Просмотров: 11583
Мир
Задержали организатора "фабрики интернет-троллей" близкого к Путину - СМИ
Задержали организатора "фабрики интернет-троллей" близкого к Путину - СМИ Просмотров: 927
Иранские студенты требуют наказать виновных в авиакатастрофе
Иранские студенты требуют наказать виновных в авиакатастрофе
 Просмотров: 1017
Зеркаль объяснила, что Украине делать дальше с иранской катастрофой
Зеркаль объяснила, что Украине делать дальше с иранской катастрофой Просмотров: 1530
Ядерное оружие в Иране призвиде к катастрофе - американский дипломат
Ядерное оружие в Иране призвиде к катастрофе - американский дипломат Просмотров: 441
В Украине раньше других знали, что самолет МАУ сбили ракетой
В Украине раньше других знали, что самолет МАУ сбили ракетой 1 Просмотров: 2268
Больше всего комментируют
15
Помпео едет: когда госсекретарь США посетит Украину
8
"Брат на брата". Ломаченко написал стих на свое оправдание
4
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
4
Показали фото кабины украинского борта с пробоинами от обломков ракеты
3
Житель оккупированного Алчевска шокировал зарплатами и ценами на коммунальные
Голосов: 1457
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua