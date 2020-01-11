Черные ящики сбитого украинской самолета расшифруют в Украине

С места падения самолета МАУ в Иране вывезли почти все обломки. Фото: Ракурс

Черные ящики со сбитого над Ираном 8 января самолета МАУ будут расшифровывать в Украине.

В процессе расшифровки примет участие французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, сообщается на его странице в Twitter.

"Мы подтверждаем, что будем участвовать в технической работе, которая пройдет в Украине", - говорится в сообщении.

В Бюро отметили, что сообщать о сроках расследования является обязанностью иранской стороны.

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Ранее сообщалось, что записи с бортового самописца украинского самолета будут отправлены для расшифровки во Францию. Президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эммануэль Макрона 11 января договорился о привлечении французских специалистов к расшифровке черных ящиков.