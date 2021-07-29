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четверг, 29 июля 2021 16:57

Церковь 66 лет отказывалась хоронить жертву изнасилования и убийства

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Церковь 66 лет отказывалась хоронить жертву изнасилования и убийства
Фото Люсии Мантионе на ее надгробии на кладбище в Монтедоре / The Guardian

На итальянские Сицилии перезахоронили тело 13-летней девочки, изнасилованной и убитой 66 лет назад.

До сих пор католическая церковь имеет практику не проводить обряд похорон в отношении тех, кто погиб насильственной смертью, приравнивая их к самоубийцам. Наконец, родственники покойной добились своего и покойницу таки похоронили. Об этом пишет The Guardian.

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6 января 1955 года 13-летняя Люсия Мантионе из села Монтедор вышла из дома, чтобы купить коробку спичек. Когда не вернулась, мать начала ее искать. Тело нашли 9 января в фермерском доме в 1 км от села. Вскрытие подтвердило, что ребенка задушили, когда отбивалась от насильника. Приходской священник отказался хоронить жертву, сославшись на закон, запрещающий похороны умерших насильственной смертью.

Несколько недель полиция расследовала преступление, опрашивая жителей и пытаясь восстановить последние часы жизни Люсии, но многие боялись говорить. Сначала расследование сосредоточено на летнем жителе с судимостью, но вскоре от этого отказались. Подозрение пало на богатого аристократа, который в послевоенные годы в Италии мог рассчитывать на поддержку мафии.

Люсии устроили скромное захоронения без похорон на окраине кладбища. Власть и церковь фактически закрыли дело об убийстве.

Несколько лет назад два брата из села, которые были ровесниками Люсии, открыли блог в память о ней и начали собирать статьи со времени ее исчезновения. Один написал письмо епископу провинции с просьбой вмешаться и похоронить жертву. Епископ извинился за то, что тогда произошло, и сказал, что сделает все, чтобы довести дело до сведения своего руководства.

Переломный момент произошел недавно, когда местная прокуратура возобновила дело, эксгумировала тело Люсии и взяла образец ДНК. На месте преступления обнаружили предметы, которые могли содержать также следы ДНК убийцы.

Жители Монтедора, не теряя времени, воспользовались моментом и после 66 лет нажали на церковь, чтобы провести девушке настоящий похороны, что и произошло.

Новость о перезахоронении попала в заголовки газет в Италии и стала символом борьбы за справедливость и против религиозных стереотипов, а также в моментом повышения осведомленности о насилии в отношении женщин и детей. В 2020 году в Италии каждые три дня убивали женщину, многие из жертв перед этим изнасиловали.

В начале июня пятерых подростков арестовали в Бельгии по обвинению в групповом изнасиловании 14-летней девушки. Кадры нападения насильники распространили в интернете. Жертва совершила самоубийство через четыре дня после изнасилования.

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