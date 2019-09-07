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суббота, 07 сентября 2019 09:11

Через несколько часов начнется обмен пленными - адвокат

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Через несколько часов начнется обмен пленными - адвокат
Сегодня состоится обмен между пленными между Украиной и Россией. Фото: rbc.ua

В ближайшие часы может начаться обмен пленными между Украиной и Россией. В каком формате - пока не известно.

Об этом "Интерфаксу" рассказал украинский адвокат Валентин Рыбин.

Также сообщил, что Украина отказывается выдавать россиянина Руслана Гаджиева, который есть в списках. Он все еще остается в СИЗО и не доставлен в пункт обмена.

"Мы сделали все, чтобы Украина предоставила этого человека на обмен, он был в списке, к нему были предоставлены все юридические процедуры. Сейчас мы не понимаем, что происходит и почему Руслан Гаджиев не было доставлено в пункт обмена", - сказал Рыбин.

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Гаджиева еще могу успеть привезти в пункт обмена, но только в том случае, если Россия проявит характер, добавил адвокат.

"У нас в запасе еще несколько часов и, поверьте, время тает на глазах. Я уверен, что Владимиру Зеленскому не предоставили полный список людей, подлежащих помиловании", - сказал он.

Сегодня Украина может отдать России Владимира Цемаха. Он фигурирует в деле о сбивания малайзийского "Боинга" рейса МH17 на Донбассе летом 2014 го.5 сентября суд отпустил бывшего боевика группировки ДНР из-под стражи. После этого президент России Владимир Путин заявил, что обмен удерживаемыми узниками находится на финальной стадии.

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Дата
07
сентября

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