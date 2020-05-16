Через коронавирус Турция ввела комендантский час

Больница в Турции. Фото: mk-turkey.ru

В 15 провинциях Турции ввели четырехдневный комендантский час. Он начал действовать с полуночи 15 мая и направлен ​​на предотвращение распространения коронавируса.

Об этом сообщили в Hurriyet.

Турция обычно объявляет комендантский час в выходные дни. Однако из-за 19 мая, которое в стране считается праздничным днем, период комендантского часа продлили до 4 дней.

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Комендантский час начал действовать, в том числе в столице Анкаре и в Стамбуле. Поэтому 16 и 17 мая рынки, продуктовые магазины будут закрыты.

Однако 18 и 19 мая они продолжат работать с 10:00 до 16:00. Также будут оставаться открытыми пекарни.

Впервые комендантский час в Турции ввели на двое суток 11-12 апреля.

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