Через коронавирус будет беби-бум в мире

Девушка с младшей сестрой в лагере для внутренне перемещенных лиц в Центральноафриканской республци, 2014 год / Reuters

Пандемия Covid-19 может спровоцировать до 7 миллионов незапланированных беременностей в мире. За первые полгода 2020-го около 2 миллионов женщин потеряли доступ к контрацепции.

Таковы данные доклада для Фонда ООН в области народонаселения подготовила международная неправительственная организация Marie Stopes International. С мая по июль две трети из 103 стран, где провели исследования, заявили об отсутствии у них доступа к услугам репродуктивного здоровья. В частности, речь идет о бесплатной раздаче контрацептивов для предотвращения нежелательной беременности и абортов. Об этом пишет польская Rzeczpospolita.

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Организация также отмечает, что как минимум в ближайшие полгода в мире будет на 1,5 миллиона абортов без соблюдения условий безопасности больше, чем в аналогичный период прошлого года. По их оценкам, более 3 тысяч женщин по этим причинам умрет.

ООН признает, что спровоцировали такую ситуацию карантинные мероприятия и закрытия границ, что разорвало логистические цепи, а также первоочередность доступа к лечению больных Covid-19.

В мире - почти 7,8 миллиярда человек. Самая большая рождаемость в беднейших регионах мира - странах Африки к югу от Сахары, и в южной Азии.