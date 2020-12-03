Через Covid-19 сотни миллионов людей могут оказаться в нищете - ООН

Миллионы людей окажутся в нищете из-за коронавируса. Фото: iStock

Пандемия Covid-19 доведет более миллиарда людей к черте бедности до 2030 года.

Об этом свидетельствуют исследования Программы развития Организации Объединенных Наций

Такие цифры человечество может получить при наихудшем ковидном сценарии, успокаивает ООН.

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Согласно исследованию, подобные обстоятельства обанкротят 207 млн ​​человек. При условии продолжения потока смертности населения Земли от ковида и согласно последним прогнозам роста Международной валюты обеднеют еще 44 млн за 10 лет.

С помощью инвестиций в программы социального обеспечения, управления, цифровизации и зеленой экономики можно вывести из нищеты около 146 млн человек.

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