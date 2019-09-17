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вторник, 17 сентября 2019 22:43

Через 11 лет США и Беларусь вернули послов

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Через 11 лет США и Беларусь вернули послов
США и Беларусь решили вернуть послов в Минск и Вашингтон после 11 лет перерыва. Фото: ДТ

Через 11 лет США и Беларусь договорились восстановить дипломатические представительства на уровне послов.

Договоренность достигли на встрече белорусского президента Александра Лукашенко с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, передает "Белта".

Хейл сказал, что Штатам "очень дорог этот регион", и они поддерживают суверенитет и независимость Беларуси.

Лукашенко выразил удовлетворение достигнутым соглашением.

"США наконец-то обратили внимание не только на Европу в целом, но и на Беларусь", - заявил он.

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Отношения США и Беларуси ухудшились в 2008 году. Тогда белорусский посол был отозван из Вашингтона в знак протеста против экономических санкций, введенных администрацией президента Джорджа Буша-младшего. Вслед за этим по требованию Беларуси Минск покинул посол США. Диппредставительства двух государств были снижены до уровня временно поверенных.

Беларусь в интеграционных процессах с Россией идет на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создают, страны к этому не готовы.

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