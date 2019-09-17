Через 11 лет США и Беларусь вернули послов

Через 11 лет США и Беларусь договорились восстановить дипломатические представительства на уровне послов.
Договоренность достигли на встрече белорусского президента Александра Лукашенко с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, передает "Белта".
Хейл сказал, что Штатам "очень дорог этот регион", и они поддерживают суверенитет и независимость Беларуси.
Лукашенко выразил удовлетворение достигнутым соглашением.
"США наконец-то обратили внимание не только на Европу в целом, но и на Беларусь", - заявил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Интеграция России и Беларуси: "план" Путина передали Лукашенко
Отношения США и Беларуси ухудшились в 2008 году. Тогда белорусский посол был отозван из Вашингтона в знак протеста против экономических санкций, введенных администрацией президента Джорджа Буша-младшего. Вслед за этим по требованию Беларуси Минск покинул посол США. Диппредставительства двух государств были снижены до уровня временно поверенных.
Беларусь в интеграционных процессах с Россией идет на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создают, страны к этому не готовы.
Комментарии