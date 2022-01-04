Церемонию "Грэмми" могут перенести из-за вспышки Covid-штамма

Вручения "Грэмми" могут перенести через вспышку Covi-штамма Omicron. Фото: pixabay.com

Академия звукозаписи Соединенных Штатов Америки может второй год подряд перенести церемонию вручения премии "Грэмми".

Причина - распространение штамма коронавируса Omicron, пишет "Интерфакс" со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Пока планируется, что церемония состоится 31 января.

Номинантов на "Грэмми" в этом году объявили 23 ноября. Впервые представили по 10 претендентов на получение награды в категориях "Большой четверки" - альбом, пластинка и песня года, а также лучший новый исполнитель.

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"Грэмми" - главная музыкальная премия США. Сравнивают с "Оскаром" в кино. Вручает американская Академия звукозаписи с 1959 года. В прошлом году "Грэмми" вручали 14 марта вместо 31 января. Также приняли решение перенести шоу с арены Staples Center, ныне называемой Crypto.com Arena, в Los Angeles Convention Center, который больше по площади.