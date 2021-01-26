Чем будет заниматься Трамп после второго импичмента

Офис будет отвечать за сортировку корреспонденции, управление публичными выступлениями, подготовкой заявлений и официальной деятельностью Трампа. Фото: Reuters

45-й президент США Дональд Трамп открыл в штате Флорида офис, который "в интересах Соединенных Штатов будет продвигать" порядок его прежней администрации с помощью пропаганды и общественного активизма.

Офис будет отвечать за сортировку корреспонденции, управление публичными выступлениями, подготовкой заявлений и официальной деятельностью Трампа, пишет Reuters.

"Мы вернемся так или иначе" - заявлял он в прощальной речи 20 января.

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Ранее сообщалось, что Трамп планирует с соратниками создать новую политическую партию. Но создание партии затратно по времени и ресурсам. 3-е партии в США не получают должной поддержки и никогда не выигрывали на национальных выборах. Советник же Трампа отметил, что тот ясно дал понять, - его цель не партия, а желание вернуть республиканцам Сенат и Палату представителей Конгресса в 2022 году.