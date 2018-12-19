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среда, 19 декабря 2018 13:38

Человеком года назвали Джорджа Сороса

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Человеком года назвали Джорджа Сороса
Джордж Сорос стал человеком года по версии Financial Times Фото: capital.ua

Газета Financial Times назвала инвестора и филантропа Джорджа Сороса человеком года.

2018-го в разгар популистских тенденций в политике Сорос стал символом либеральной демократии и открытости общества, рассказывает lb.ua

Учитывались ценности, которые представляет Сорос: права человека, открытость, свобода СМИ - с одной стороны, борьба с авторитарными режимами, расизмом и нетерпимостью - с другой. Financial Times прямо противопоставляет его ценности тем, которые якобы исповедуют президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Сорос родился в Венгрии. Покинул страну в 17 лет. Закончил Лондонскую школу экономики, параллельно работая носителем и официантом. Позже переехал в США. В 1950-х создал фонд Quantum и стал одним из самых успешных спекулятивных игроков в истории.

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Благотворительную деятельность Сорос начал 1979-го в ЮАР. 1984-го создал фонд в Венгрии для поддержки университетов и библиотек Open Society Foundations. До 2018-го Сорос передал фонду $18 млрд семейных средств. В России деятельность его фонда признана нежелательной.

Американский миллиардер Джордж Сорос назвал криптовалюту, в частности биткоины, типичным финансовым "пузырем".

"Биткоины - это не валюта. Поскольку валюта - стабильное средство накопления, которое не может меняться на 25 процентов в день", - заявил Джордж Сорос, передает Liga.net.

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