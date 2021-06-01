Человек впервые заболел птичьим гриппом

В Китае впервые в мире человек заразилась птичьим гриппом H10N3. Фото: Wikimedia Commons

В восточной китайской провинции Цзянсу впервые птичьим гриппом H10N3 заразился человек.

Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.

28 апреля 41-летнего мужчину госпитализировали из-за повышенной температуры и ухудшения состояния здоровья. А через месяц, 28 мая, после проведения всех анализов медики поняли, что мужчина заразился H10N3. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах он заболел.

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Состояние пациента нормализовалось. Мужчину готовы выписывать из больницы. Те, кто с ним контактировал, здоровы.

Ранее в мире не было зафиксировано ни одного случая заражения людей H10N3. Вирус имеет низкую патогенность, а риск его распространения низкий.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что обычно вирусы птичьего гриппа не инфицируют людей. Однако есть редкие случаи, когда некоторые высокопатогенные штаммы вызывают тяжелую респираторную болезнь.

В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. С начала года в столице зарегистрировали 8189 больных.