Человек с мачете устроил массовую резню

Сейчас мужчину задержали. Фото: ABC News

33-летний мужчина с ножом и мачете устроил резню в городе Гарден-Гров в Южной Калифорнии.

Подозреваемый ограбил местную пекарню. Через час после этого полиция обнаружила тела двух мужчин в жилом комплексе вблизи, сообщает ABC News.

Один пострадавший скончался на месте, другой в больнице.

Затем преступник ограбил организацию, занимающуюся обналичиванием чеков. Через 25 мин напал на сотрудницу страховой компании. Она выжила.

Через 4 мин нападающий поссорился с работником заправки и несколько раз ударил его ножом и мачете. Едва не отрезал заправщику нос.

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После этого мужчина ограбил магазин, зарезал вооруженного охранника и забрал у него пистолет. Пострадавший скончался.

Полиция выяснила, что ранее подозреваемый ограбил магазин Metro и убил его сотрудника. Нападавший задержан. В полиции сообщили, что он не был связан ни с одной из жертв. Он проживал в жилом комплексе, где были найдены первые два погибших.

В Центрально-Городском районе в Кривом Роге 44-летний мужчина ранил посреди улицы ножом 2-х мужчин и 36-летнюю женщину. Сам с места происшествия скрылся на велосипеде. Пострадавших доставили в больницу, а нападающего впоследствии задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.