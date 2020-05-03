Чехия планирует открыть границы с 4 странами

Чехия будет понемногу открывать границы. Фото: Рубрика

В рамках мер по ослаблению карантина власти Чехии планируют в июле открыть границы с несколькими странами Шенгенской зоны.

"С июля я хотел бы, чтобы границы были полностью открыты для четырех соседних стран - Австрии, Германии, Польши и Словакии. Я буду честен, когда скажу, что мы далеки от переговоров с австрийцами и словаками", - заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, сообщает издание aktualne.cz.

По его словам, переговоры с Польшей об открытии границ, вероятно, будут самыми сложными.

Министр также рассматривает возможность возобновления поездок в Болгарию, Венгрию или страны Балтии, где власти сумели взять под контроль распространение Covid-19.

Петржичек не исключает, что вскоре можно будет вернуться к нормальному функционированию не только Шенгенской зоны, но и стран, в нее не входящих.

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В настоящее время в Чешской Республике число заболеваний коронавирусной инфекцией достигло 7 тыс. 750 случаев.