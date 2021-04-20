Чехия отказалась покупать "Спутник V" на фоне скандала с Россией

Чехия отказалась от российской вакцины. Фото: Reuters

Чехия отказалась покупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщил вице-премьер Чехии, и.о. министра иностранных дел Ян Гамачек, пишет Lidovky.

Ранее бывший министр здравоохранения, а ныне советник президента, Роман Примула заявил, что пока необходимо воздержаться от вакцинации населения Чехии препаратом из России.

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"Я согласен с профессором в этом. Наш единственный путь - сосредоточиться на вакцинах, которые поступают через Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА, и одобрены им. Я считаю, что мы можем также открыть эту тему в дискуссиях с союзниками", — прокомментировал Гамачек .

19 апреля он должен был лететь в Москву на переговоры по поставкам "Спутник V" в Чехию. Однако 17 апреля Гамачек отменил поездку.

В воскресенье Гамачек сообщил, что анонсированная поездка помогла скрыть подготовку к высылке сотрудников посольства России в Чехии. Он сообщил, что заранее знал, что в Москву не полетит.

МИД Чехии сообщило о высылке из страны 18 российских дипломатов. Оказалось что это сотрудники российских спецслужб, причастные к взрыву складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.