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воскресенье, 09 мая 2021 11:26

Чехия будет требовать от России компенсацию за взрывы на складах

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Чехия будет требовать от России компенсацию за взрывы на складах
17 апреля правительство Чехии сообщило о раскрытом причастность работников российских спецслужб к взрывам 2014 года. Фото: pixabay

Согласно международному праву, Чехия может потребовать от России возместить убытки, которые нанес взрыв боеприпасов на складах в Врбетицях в 2014 году.

Если требовать это от России путем уголовного дела, то процесс будет длится долго, заявила министр финансов Чехии Алена Шиллерову.

Согласно подсчетам чешского ведомства, сумма возмещения - один миллиард чешских крон, то есть более $ 47 миллионов.

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В то же время, эта сумма может быть не окончательной, ведь регион взрыва может также потребовать дополнительных возмещений. Именно такие предположения высказал Радим Голиш, глава администрации Злинского края, в состав которого входят Врбетици.

Он считает, что в возмещении следует учитывать психологический ущерб, который нанесли взрывы местным жителям. Они потеряли возможность пользоваться имуществом или компенсацией за его повреждение.

"Конечно, мы принимаем во внимание и возможно удаление других, еще не обнаруженных боеприпасов", - заявил Радим Голиш.

Министерство иностранных дел Чехии на основе указаний правительства готовит дипломатическую ноту. После того, как 17 апреля правительство Чехии сообщило о раскрытую причастность работников российских спецслужб к взрывам 2014 года, это повлекло длительний дипломатический скандал между Чехией и Россией.

Чехия обвинила Россию в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 на складах оружия в Чехии и приведшего к разрушениям и гибели двух местных жителей. Из-за этого Чехия выслала 18 российских дипломатов, работавших на спецслужбы. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 2 мая, провел телефонный разговор с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, в ходе которого обсудили действия России.

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