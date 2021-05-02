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воскресенье, 02 мая 2021 22:24

Вашингтон поддержал Чехию в противостоянии с Россией

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Вашингтон поддержал Чехию в противостоянии с Россией
Блинкен и Бабиш сошлись во мнении о необходимости продолжения поддерживать единство и решимость в ответ на дестабилизирующие действия России. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 2 мая, провел телефонный разговор с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, в ходе которого обсудили действия России.

"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня говорил с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Он сделал упор на солидарности США с Чехией в том, что касается ее мужественного ответа на российскую подрывную и смертоносную деятельность на чешской земле", - говорится в заявлении представителя Госдепа Неда Прайса.

Отмечается, что Блинкен и Бабиш сошлись во мнении относительно необходимости продолжения поддерживать единство и решимость в ответ на дестабилизирующие действия России.

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По мнению собеседников, "решение Чехии вывести Росатом из тендера на АЭС Дукованы и значительно сократить присутствие российской разведки в Праге усилило безопасность Чешской республики и всего альянса НАТО".

Чехия обвинила Россию в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 на складах оружия в Чехии и приведшего к разрушениям и гибели двух местных жителей. Из-за этого Чехия выслала 18 российских дипломатов, работавших на спецслужбы. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

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