Чего Путин хочет от Байдена

Владимир Путин озвучит ожидания от встречи с Джо Байденом.Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин озвучил свои главные ожидания от встречи с президентом США Джозефом Байденом.

Об этом в воскресенье 13 июня пишет Интерфакс.

"Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы, такие есть, я уже об этом говорил", - сказал глава Российской Федерации.

И заметил, что "американская сторона тоже об этом же говорит", ведь ряд вопросов представляет взаимный интерес для лидеров двух стран: это стратегическая стабильность, региональные конфликты, природоохранные мероприятия, "забота об экологии в целом и в глобальном смысле".

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"Кстати говоря, и в области экономики тоже взаимная заинтересованность есть. Многие компании американские хотят работать у нас, их "за уши" вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что, идет разве на пользу американской экономике? В общем есть, о чем говорить. Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла не зря", - сказал Путин.

Президент США Джо Байден и глава России Владимир Путин встретятся 16 июня на швейцарской вилле XVIII века, с территории которой разворачивается вид на Женевское озеро. Главы государств обсудят вмешательства россиян в американские выборы, российские кибератаки, нарушения прав человека в России и агрессию РФ против Украины. Все эти темы на повестке дня, с тех пор как Байден вступил в должность президента 20 января этого года.