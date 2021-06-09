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среда, 09 июня 2021 17:42

Байден и Путин встретятся на вилле XVIII века

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Байден и Путин встретятся на вилле XVIII века
Отель-ресторан Des Aux-Vives, которому принадлежит вилла, где 16 июня встретятся Байден и Путин / Reuters

Президент США Джо Байден и глава России Владимир Путин встретятся 16 июня на швейцарской вилле XVIII века, с территории которой открывается вид на Женевское озеро.

Главы государств будут обсуждать вмешательства россиян в американские выборы, российские кибератаки, нарушения прав человека в России и агрессию РФ против Украины. Все эти темы на повестке дня, с тех пор Байден вступил в должность президента 20 января этого года. Об этом пишет Reuters.

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В прошлую пятницу Путин заявил, что ожидает, что переговоры состоятся в позитивной атмосфере, но не ожидает никакого прорыва.

Швейцарская полиция и армия уже закрыли два парка, окружающих виллу Ла Гранж, и установили вокруг баррикады и колючую проволоку.

Швейцария, которая не присоединилась к западным санкциям против России за аннексию Крыма в 2014-м, настойчиво лоббировала первую за последнее десятилетие встречу между лидерами США и России.

В эпоху Холодной войны президент США Рональд Рейган и лидер СССР Михаил Горбачев провели первый саммит тоже в Женеве в ноябре 1985-го, и договорились продолжить сокращение своих ядерных арсеналов.

В 2009 году в Женеве госсекретарь США Хиллари Клинтон подарила главе МИД России Сергею Лаврову желтую коробку с красной кнопкой "Перезагрузка", что символизировало улучшение отношений при президенте Бараке Обаме. Но слово "Перезагрузка" было неправильно переведено на русский как "Перегрузка", что создало неудобный момент.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и Лавров будут сопровождать Байдена и Путина.

Классическая вилла расположена в парке на берегу озера. Из парка, в котором растут секвойи, и украшенного старинными фонтанами, открывается великолепный вид на Женевское озеро.

Планируется, что Байден также проведет переговоры с президентом Швейцарии Ги Пармелином.

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Дата
09
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