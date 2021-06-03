Часть Франции может стать независимым государством

Новая Каледония проголосовала против независимости от Франции в 2020 году, на втором референдуме, 53% жителей высказались за сохранение французских властей / Getty Images

Французский тихоокеанский архипелаг Новая Каледония, не поддержал независимость в двух предыдущих референдумах, и будет третий и окончательный по этому вопросу 12 декабря.

По словам министра заморских территорий страны Себастьяна Лекорна, после референдума будет двухлетний переходный период, который позволит Парижу прояснить отношения с Новой Каледонией. Об этом пишет Independent.

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Референдум, который, по словам Лекорна, является частью длительного и сложного процесса деколонизации, состоится до президентских выборов во Франции весной 2022 года. Президент Эммануэль Макрона намерен переизбраться на второй срок.

Три референдума до 2022 года были разрешены в соответствии с Нумеським соглашением 1998 года, и закрепленны в конституции Франции. Она устанавливает 20-летний путь к деколонизации островов. Новая Каледония с населением 270 тыс. жителей пользуется широкой автономией, но сильно зависит от Франции в таких вопросах, как оборона и образование.

Французский премьер Жан Кастекс заявил Сенату страны, что результаты третьего референдума могут быть "жесткими" с учетом результатов предыдущих. В октябре 2020-го остовы проголосовали против независимости. 53% высказались за то, чтобы остаться частью Франции. Однако на референдуме 2018-го этот показатель был 57%.

Архипелаг стал французской колонией в 1853 году. Там долгое время сохранялась напряженность между коренными жителями канака, выступающих за независимость, и потомками колониальных поселенцев, которые остаются верными Париже. Во время французского колониального правления канаков социально-экономически притесняли и их исключили из большей части экономики острова. Первое восстание на островах вспыхнуло в 1878-м, вскоре после открытия там крупных залежей никеля. Новая Каледония находится примерно в 1200 км к востоку от Австралии и в 20 тыс км от Парижа.