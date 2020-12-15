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среда, 16 декабря 2020 08:00

Чарли Чаплин снялся в своем первом фильме

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Чарли Чаплин снялся в своем первом фильме
Чарли Чаплин в 1920-м / Wikipedia

16 декабря 1913-го на студии Keystone молодой британский актер Чарли Чаплин начал сниматься в своем первом фильме "Борьба за жизнь", где сыграл маленького усатого мошенника с моноклем. Только в своей 3-й ленте "Бродяги" в 1915 году Чаплин завоевал признание и приверженность миллионов зрителей благодаря образу беспомощного неудачника.

Чарли родился 16 апреля 1889-го в семье артистов мюзик-холла. Родители были эстрадными актерами. Впервые выступил на сцене в 5 лет. Выступал в Великобритании и США.

Наконец, стал создателем одного из самых знаменитых образов мирового кино - бродяги. Тот возник в короткометражных комедиях, поставленных на поток в 1910-х. Чаплин активно использовал приемы пантомимы и буффонады. С 1920-х в его творчестве были также более серьезные социальные темы.

Начиная с 1914-го выступал режиссером и автором сценариев большинства фильмов с собственным участием. С 1916-го продюсировал фильмы. А с 1918-го - писал музыку. В 1919-м основал киностудию United Artists. Был дважды обладателем внеконкурсного почётного "Оскара" в 1929 году и 1972 году.

Чаплин был одним из самых творческих и влиятельных людей в эпоху немого кино. На его творчество большое влияние оказал французский комик и киноактер Макс Линдер, которому Чарли посвятил один из своих фильмов.

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Его карьера началась еще в викторианскую эпоху, когда маленький Чарли впервые вышел на британскую сцену, и длилась следующие 75 лет, до смерти в возрасте 88 лет.

После успеха в Голливуде Чаплин вернулся из США в Лондон под давлением громких скандалов из-за его 4-х бракосочетаний и обвинений в сочувствии идеям коммунизма в эпоху Холодной войны в 1950-х.

В 1999-ом Американский институт киноискусства поставил Чаплина на 10-ое место в списке 100 величайших звёзд кино за 100 лет среди мужчин.

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Дата
16
декабря

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