ЦАХАЛ уничтожил не менее 500 целей в секторе Газа

Уничтожено здание в секторе Газа / Reuters

Армия обороны Израиля с начала контртеррористической операции атаковала свыше 600 целей в Секторе Газа, которые использовали террористы из ХАМАСа и "Исламского джихада".

ЦАХАЛ поразил не менее 500 целей в секторе Газа. Об этом пишет РБК со ссылкой на израильское издание Haaretz.

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За несколько дней конфликта ХАМАС выпустил по Израилю более 1600 ракет. Только в ночь на 13 мая ЦАХАЛ зафиксировал около 130 пусков. 24 ракеты упали в самом Секторе Газа, еще несколько десятков перехватили системы ПВО Израиля.

Больше всего с 2014 года обострения вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной началось в начале мая из-за процесса в израильском суде о выселении нескольких арабских семей из района Храмовой горы в Иерусалиме. Там начались акции протеста, переросшие в столкновения палестинского населения с израильской полицией. В результате, недельных беспорядков пострадали несколько сотен человек.

10 мая в конфликт вмешалась ХАМАС, который требовал отвести израильскую полицию с Храмовой горы. После того, как Израиль отказался, террористы начали обстрел. Погибли более 50 палестинцев, из которых 14 дети, и шесть израильтян.