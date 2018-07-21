Бывший советник президентов США выращивает коноплю

Эдвард Вайденфельд выращивает марихуану для борьбы с болезнью Паркинсона Фото: скриншот ФОТО: radiosvoboda

Бывший советник шести президентов США 75-летний Эдвард Вайденфельд занимается выращиванием марихуаны на плантациях. Наркотическим растением он заинтересовался, когда ему диагностировали болезнь Паркинсона.

"Я выращиваю марихуану, которая помогает тогда, когда другие препараты бессильны. Я говорю о различных симптомах. Марихуана не только снимает невроз, но и помогает сосредоточиться. Она помогает мне жить полной жизнью", - рассказал Вайденфельд в сюжете Радио Свобода.

Компанию Эдварда и его партнера зарегистрировали в Вашингтоне. В этом штате два года назад легализовали использование марихуаны в медицинских и рекреационных целях.

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За месяц на плантациях Вайденфельда вырастает до 40 кг конопли. Ее продают в специализированные аптеки.

"Я уважал миссис Рейган (жена президента США Рональда Рейгана. - gazeta.ua) и ее кампанию "Просто скажи - нет". Но чем больше узнавал о войне с марихуаной, тем больше понимал, что это борьба большинства с определенным меньшинством. Я больше не считаю себя республиканцем. Нет ни одной разумной причины, чтобы ограничивать доступ к марихуане", - добавил Эдвард Вайденфельд.

В Геническом районе Херсонской области полицейские обнаружили наркоплантацию, где росли конопли элитных сортов.