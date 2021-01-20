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среда, 20 января 2021 10:07

Бывший советник и рэперы: Трамп в последний день президентства помиловал десятки людей

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Бывший советник и рэперы: Трамп в последний день президентства помиловал десятки людей
Трамп помиловал 73 человека. Фото: Reuters

45-й президент США Дональд Трамп в последние часы на посту главы государства помиловал 73 человека, еще 70 он смягчил наказание.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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Трамп помиловал бывшего советника Стива Бэннона, рэперов Лил Уэйна и Кодака Блэка.

Также среди помилованных выделили политконсультанта Республиканской партии Пола Эриксона. Он причастен к делу вероятной российской шпионки Марии Бутиной.

Бэннона обвинили в мошенничестве на сотни тысяч долларов, рэперов Лил Уэйна и Кодака Блэка - в незаконном хранении оружия.

45-й президент США Дональд Трамп планирует с соратниками создать новую политическую партию.

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