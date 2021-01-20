Бывший советник и рэперы: Трамп в последний день президентства помиловал десятки людей

45-й президент США Дональд Трамп в последние часы на посту главы государства помиловал 73 человека, еще 70 он смягчил наказание.
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
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Трамп помиловал бывшего советника Стива Бэннона, рэперов Лил Уэйна и Кодака Блэка.
Также среди помилованных выделили политконсультанта Республиканской партии Пола Эриксона. Он причастен к делу вероятной российской шпионки Марии Бутиной.
Бэннона обвинили в мошенничестве на сотни тысяч долларов, рэперов Лил Уэйна и Кодака Блэка - в незаконном хранении оружия.
45-й президент США Дональд Трамп планирует с соратниками создать новую политическую партию.
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