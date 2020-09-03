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четверг, 03 сентября 2020 00:59

Бывший премьер Италии Берлускони заболел на коронавирус

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Бывший премьер Италии Берлускони заболел на коронавирус
Берлускони заболел коронавирусом. Фото: Факты

Бывший глава Совета министров Италии Сильвио Берлускони заболел коронавирусом Covid-19.

О том, что 83-летний политик заразился, стало известно в ходе плановой медицинской проверки. Перед этим Берлускони посещал остров Сардинию, где встречался с бизнесменом Флавио Бриаторе, у которого также обнаружили коронавирус, сообщает ANSA.

Сейчас у итальянского политика нет каких-либо симптомов. Он находится на самоизоляции в своем доме недалеко от Милана.

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Напомним, ранее стало известно, что народный депутат Украины от фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом.

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