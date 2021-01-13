Бывший муж более 30 лет присылал розы на могилу Монро

Мэрилин Монро в знаменитой сцене из вихрем, который задирает платье / Wikipedia

14 января 1954 года американская актриса Мэрилин Монро вышла замуж за бейсболиста Джо Ди Маджио.

В 1952-м бейсболист из New York Yankees Ди Маджио попросил знакомого устроить свидание с Монро - блондинкой, которая стала на то время известной моделью и актрисой. Звезда Монро взлетела после второстепенных ролей в фильмах "Нелепая работа" и в триллере "Не стучите" 1952 года.

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Пресса сразу уделила максимум внимания отношениям и начала их подробно освещать. Однако Монро и Ди Маджио предпочитали быть непубличными. 14 января 1954-го пара поженилась в Сан-Франциско.

Пока Монро и Ди Маджио были на медовом месяце в Японии, актрису попросили приехать в Корею и выступить для американских солдат, дислоцированных там. Она приехала, оставив мужа в Японии.

После того, как семья вернулась в США, проблемы продолжали нарастать. Ди Маджио чувствовал дискомфорт из-за сексуального имидж жены.

В сентябре 1954 года на съемочной площадке в Нью-Йорке режиссер Билли Уайлдер снимал комедию "Зуд седьмого года". В ней Монро исполняла сцену, в которой стоит над решеткой метро, ​​и воздух поднимает ее юбку. Собралась толпа зевак и пресса. Когда ее юбку снова и снова поднимал вихрь, толпа бурно радовалась, а муж, который был на съемочной площадке, учинил скандал.

Ди Маджио и Монро развелись в октябре 1954-го, через 274 дня после свадьбы. Монро обвинила мужа в жестоком обращении.

После этого она вышла замуж за драматурга Артура Миллера в 1956 году. Но брак тоже закончился разводом в январе 1961-го, из-за чего Монро впала в депрессию. В феврале 1961-го ее положили в психиатрическую клинику.

Ди Маджио добился ее освобождения и отвез в весенний тренировочный бейсбольный лагерь во Флориде для отдыха. Хотя ходили слухи об их повторном браке, однако они сохранили статус хороших друзей.

Когда 5 августа 1962-го 36-летняя Монро умерла от передозировки наркотиками, Ди Маджио устроил похороны. В течение следующих десятилетий, вплоть до своей смерти в 1999-м, он несколько раз в неделю присылал розы на ее могилу в Лос-Анджелесе.