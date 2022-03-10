Бывший канцлер Германии будет со своим другом Путиным говорить о войне - СМИ

Шредер осудил войну, но с оговорками. Фото: Getty images

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер встретится со своим другом, президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщают источники изданию Politico.

Встреча якобы состоится в рамках усилий по прекращению нападения России на Украину.

Шрёдер ранее критиковал войну Путина в Украине. Но говорил, что "обе стороны допустили ошибки". Он заявил, что НАТО расширилась слишком далеко на восток после окончания Холодной войны.

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Несмотря на призывы в Германии и Социал-демократической партии, Шредер не дистанцировался от российской агрессии. В партии, к которой принадлежит Шредер, требуют, чтобы он уволился с высокооплачиваемых должностей в энергетических компаниях РФ.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.