Бывший канцлер Германии будет со своим другом Путиным говорить о войне - СМИ

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер встретится со своим другом, президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщают источники изданию Politico.
Встреча якобы состоится в рамках усилий по прекращению нападения России на Украину.
Шрёдер ранее критиковал войну Путина в Украине. Но говорил, что "обе стороны допустили ошибки". Он заявил, что НАТО расширилась слишком далеко на восток после окончания Холодной войны.
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Несмотря на призывы в Германии и Социал-демократической партии, Шредер не дистанцировался от российской агрессии. В партии, к которой принадлежит Шредер, требуют, чтобы он уволился с высокооплачиваемых должностей в энергетических компаниях РФ.
Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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