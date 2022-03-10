Бывший астронавт вернул медаль Медведеву

Бывший астронавт NASA Скотт Келли вернул Медведеву медаль из-за войны в Украине.

Об этом он написал на своей странице в Twitter в среду, 9 марта на русском языке.

Он призвал Медведева отдать медаль матери, чей сын "погиб в этой несправедливой войне".

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На своей странице в сети космонавт активно поддерживает украинское государство в борьбе против российских оккупантов и показывает своим 5 миллионам подписчиков, какие зверства в Украине совершают путинские "освободители".

Скотт Келли четыре раза летал в космос, два из них – на российских кораблях "Союз". Был командиром российско-американского экипажа на МКС и провел на борту почти год, 340 дней совместно с космонавтом из РФ Михаилом Корниенко.

Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. По всей Украине ввели военное положение. Оккупанты бросают бомбы по жилым массивам Украины, больницам, садам, детским домам; прикрываются людьми как живым щитом. Из-за этого многие погибших среди гражданского населения, в том числе детей.