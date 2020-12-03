Бывшие "беркутовцы" служат режиму Лукашенко

Расформированое украинское спецподразделение "Беркут" участвует в подавлении мирных протестов против властей Беларуси в Минске.

Об этом сообщили в расследовании белорусского издания "Новы час".

Бывшие бойцы "Беркута" после победы Революции достоинства убежали с семьями в Беларусь. На территории страны они получили жилье и работу в минском ОМОН.

Автор: novychas.by Бывшие беркутовцы служат режиму Лукашенка.

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Журналисты идентифицировали 4 экс-беркутовца, которые теперь работают в ОМОНе.

Сергей Панасенко - участвовал в разгоне протестов в 2017 году и в задержании айтишника Александра Кувшинова в Минске 15 июля;

Сергей Гавриляк - участвовал в задержании анархиста Рамана Халилова в Минске в 2017-м;

Анатолий Примак - проходит как свидетель по делу белорусского общественного активиста Николая Дедка;

Дмитрий Анцупов - узнан в белорусских пропагандистских сюжетах о ОМОН, по данным Telegram-канала Кибер-Партизаны, он занимает должность инспектора отдела специальной подготовки ОМОН в Минске.

Автор: TUT.BY Бывшие беркутовцы служат режиму Лукашенка.

Это не полный список бывших "беркутовцев", которых Лукашенко нанял для защиты.

"Режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко находится на одном уровне с государством-агрессором РФ, для которой демократические преобразования в Украине и Беларуси являются реальной угрозой. Именно ради нейтрализации этой угрозы Россия привлекла к своему репрессивного аппарата большую часть бойцов рабов "Беркута", - говорится в расследовании.

Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова назвала условия диалога с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.