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понедельник, 30 ноября 2020 12:25

Бывшего президента осудили за клевету

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Бывшего президента осудили за клевету
Чон Ду Хван / Wikipedia

Суд в Южной Корее признал виновным бывшего президента Чон Ду Хвана. Он совершил клевету на бывшего активиста. Тот участвовал в протестах против авторитарной власти Хвана в 1980-х.

Приговор для Чон Ду Хвана - 8 месяцев лишения свободы условно. Об этом пишет Reuters.

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Приговор отложили на 2 года. Это означает, что 89-летний экс-президент вряд ли проведет какое-то время в тюрьме.

Суд состоялся в городе Кванджу, где несколько сотен, а, возможно, тысяч людей убили, когда они восстали против авторитарной власти Чона 18 мая 1980-го. Выступления подавила тогда полиция, десантники и танки.

В приговоре говорится, что Чон оскорбил католического священника и активиста Чо Чоль Хена в мемуарах от 2017 года. Там Чон назвал Чо отвратительным лжецом за то, что сказал, что из правительственных вертолетов стреляли по мирным жителям. Чо умер в 2016-м.

В приговоре суд заявил, что считает достоверными данные об обстреле гражданских из правительственных вертолетов. Чон - генерал, захвативший власть в стране в результате переворота в 1979-м Он был президентом, пока массовые акции протеста не заставили его уйти в отставку в 1988 году. В 1995-м его обвинили в мятеже, государственной измене и взяточничестве. Президент Ким Эн Сам приказал арестовать его. Чона задержали и признали виновным в мятеже, государственной измене и коррупции в августе 1996-го. Сначала приговорили к смертной казни, но впоследствии освободили. Он провел в тюрьме недалеко от Сеула лишь чуть больше 2-х лет.

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