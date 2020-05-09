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суббота, 09 мая 2020 22:26

Бывшая руководительница МИД Австрии будет писать колонки для Russia Today

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Бывшая руководительница МИД Австрии будет писать колонки для Russia Today
Дружба Кнайсль с Путиным проложила ей путь к новой работе. Фото: Reuters

Бывшая руководительница МИД Австрии Карин Кнайсль, которая прославилась танцами на своей свадьбе с президентом РФ Владимиром Путиным, будет писать колонки для пропагандистского кремлевского вещателя Russia Today.

"Та же экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, с которой на ее свадьбе танцевал Путин, теперь будет писать для нас авторские колонки", - написала главный редактор RT Маргарита Симоньян вTwitter.

В апреле стало известно, что Кнайсль в результате кризиса с коронавирусом имела "нулевой доход" и жаловалась, что не может получить ни цента из фонда поддержки самозанятых. В то же время разрушался ее брак, о ссорах и даже драке Кнайсль с мужем писали австрийские СМИ. Сейчас супруги в процессе развода.

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Кнайсль занимала кресло министра иностранных дел в правительстве Себастьяна Курца с декабря 2017 года по квоте ультраправой Австрийской партии свободы.

Она ушла из министерства после падения первого правительства Курца, что произошло из-за скандала с подкупом Партии свободы.

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