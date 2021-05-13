Бывшая королева красоты пошла в партизаны против хунты

Королева красоты Хтар Хтет Хтет говорит, что готова заплатить жизнью / Twitter Хтар Хтет Хтет

Бывшая королева красоты присоединилась к борьбе повстанцев Мьянмы против военной хунты. Она выставила фото с автоматом в соцсетях.

Королева конкурса Miss Grand International Хтар Хтет Хтет представляла Мьянму на конкурсе красоты 2013 года в Таиланде, соревнуясь с другими женщинами в таких категориях, как модели купальников и национальные костюмы. Теперь борется против военных, контролирующих джунгли на границах ее страны. Об этом пишет Daily Star.

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Хтар Хтет Хтет, 32-летняя инструктор по гимнастике, разместила на своей странице в facebook фото в черной боевой форме и с автоматом.

"Настала пора дать отпор. Держите оружие, ручку, клавиатуру или жертвуйте деньги демократическому движению. Каждый должен внести свой вклад в успех революции. Я буду сопротивляться, насколько смогу. Готова отказаться от всего. Даже готова заплатить своей жизнью", - написала Хтет.

С 1 февраля хунта Мьянмы повалила демократическую власть и жестко подавляет протесты. 11 мая исполнилось 100 дней репрессий хунты. За этот период военные убили почти 800 человек во время акций протеста в 54-миллионной буддистской стране. Арестовали около 5 тыс., из которых 4 тыс. до сих пор за решеткой. Хунте пока удалось предотвратить масштабную гражданскую войну в стране и очередные большие кровопролития путем нагнетания в стране атмосферы страха и террора.