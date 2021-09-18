Бывшая чемпионка мира по шахматам подала в суд на Netflix

Гаприндашвили считает, что комментарий выставляет ее в ложном свете. Фото: rbc

Грузинская шахматистка, пятикратная чемпионка мира Нона Гаприндашвили подала иск против американской компании Netflix за клевету.

80-летняя шахматистка заявляет, что ее неправильно изобразили в популярном минисериале Netflix "Ферзевой гамбит", который вышел в 2020 году. Об этом сообщает ВВС.

Речь идет о финальном эпизоде, в котором во время разговора о главной героине Бет Гармон упоминается Нона Гаприндашвили:

"Единственное, что необычно в ней, это его пол, но даже это не уникально для России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпион мира среди женщин и никогда не играла с мужчинами".

В иске указывается, что "Netflix бесстыдно и нарочно солгал о заслугах Гаприндашвили, и сделал это с дешевой и циничной целью "усилить драматический эффект", показав, что его вымышленная героиня сумела сделать то, что ни одна другая женщина, включая Гаприндашвили, не делала".

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Истица называет утверждение о том, что она никогда не играла против мужчин, "заведомо ложным, сексистским и унижающим достоинство".

Она отмечает, что эпизод, в котором прозвучала ложная информация, касается 1968 года, а до этого времени Гаприндашвили уже провела матчи примерно с 60 мужчинами-шахматистами, десять из которых были гроссмейстерами.

Шахматистка обвиняет стримингову компанию Netflix в клевете. Фото: ВВС

Гаприндашвили пыталась связаться с Netflix, чтобы исправить ситуацию, но получила отказ. В стриминговому сервисе заявили, что считают ее претензии необоснованными.

Компания заявила, что "очень уважает" Гаприндашвили и ее "блестящую карьеру", но "будет защищать свои права через суд".

Шахматистка требует от Netflix публичного извинения за ложную информацию в сериале, ее исправление и $5 млн компенсации.

Нона Гаприндашвили - первая женщина в истории шахмат, которая получила титул международного гроссмейстера среди мужчин. Она стала чемпионкой Грузии в 15 лет. В 21 год победила на чемпионате мира среди женщин и успешно защищала это звание 16 лет - с 1962 по 1978 год. "Ферзевой гамбит" - драматический минисериал американского режиссера и сценариста Скотта Фрэнка по одноименному роману Уолтера Тевиса 1983 года. В центре сюжета - жизнь одаренной девушки Бет Гармон, которая преодолевает жизненные трудности и стремится достичь успеха в шахматах. Главную роль исполнила Аня Тейлор-Джой.