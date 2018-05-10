Быстро сдулись - Кремль открестился от даты открытия Керченского моста

Дмитро Пєсков відмовився назвати точну дату відкриття Керченського мосту

Представитель президента России Дмитрий Песков отказался назвать дату, когда откроют Керченский мост.

"Пока не буду заранее анонсировать точную дату открытия моста. Очевидно, что его автомобильная часть завершена, и открытие состоится в ближайшее время ", - передают слова Пескова "Ведомости".

Песков подтвердил, что Путин примет участие в открытии.

"Представить, что открытие этого колоссального объекта пройдет без президента, сложно", - сказал он.

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Утром Газета.ru сообщала, что мост через Керченский пролив откроют 15 или 16 мая. Ссылались на информированный источник. На открытии будет присутствовать Владимир Путин и байкеры из "Ночных волков" - группировки, поддерживает российского президента. Их лидер "Хирург" Александр Залдастанов активно набирает желающих. 14 мая Владимир Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Сочи. Оттуда наведается к мосту, сообщало издание.