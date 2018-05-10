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четверг, 10 мая 2018 09:23

Назвали новую дату открытия Керченского моста

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Автор: Без Табу
  Российские СМИ обещают, что Керченский мост откроет Путин
Российские СМИ обещают, что Керченский мост откроет Путин

Керченский мост будет открыт 15 мая или днем позже. Церемония пройдет с участием президента России Владимира Путина.

"Путин на открытие моста точно поедет, скорее всего это будет следующий вторник (15 мая). В крайнем случае, все сдвинется на день. В числе первых по мосту проедут байкеры из мотоклуба "Ночные волки", — заявил "Газета.Ru" информированный источник, близкий к Кремлю.

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Мост через Керченский пролив протяженностью 19 километров начали строить в 2016 году. Общие затраты на объект составили около $4 млрд. Сдать автомобильную часть моста изначально планировали в декабре 2018 года, но в своем мартовском послании Федеральному собранию Путин обмолвился, что движение будет открыто уже "через несколько месяцев".

В мае по мосту разрешат ездить только автобусам и легковым автомобилям – грузовики пустят на мост только после окончания курортного сезона, ориентировочно в октябре. Работы по сооружению железнодорожной части планируют завершить к концу 2019 года.

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10
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